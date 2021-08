Les investissements déclarés dans le secteur industriel tunisien ont baissé de 14,6%, durant les 7 premiers mois de 2021, pour se situer à 1509,3 millions de dinars (MD), environ 458,71 millions d'euros, selon le bulletin de conjoncture de l'Agence de promotion de l'industrie et de l'innovation (APII) du mois de juillet 2021.

Les investissements déclarés dans le secteur des industries des matériaux de construction, de la céramique et du verre ont régressé de 69,6%% à 79,7 MD et ceux dans le secteur des industries du cuir et de la chaussure de 44,6% % à 10,8 MD. A fin juillet 2021, les investissements déclarés se sont aussi, repliés de 39,1% dans le secteur des industries mécaniques et électroniques, à 435,5 MD et de 22,6 % dans les industries textiles et habillement à 68 MD.

Une diminution de 19,5%% a, également, été enregistrée au niveau des investissements déclarés dans des industries diverses.

Par contre, les investissements déclarés dans le secteur des industries agroalimentaires ont augmenté de 61,1%, à 520,2 MD.

Dans la même tendance, les investissements dans le secteur des industries chimiques ont enregistré une hausse de 86,5% à 187,1 MD.

Selon l'APII, les investissements déclarés dans les industries totalement exportatrices ont enregistré une augmentation de 55,2% pour se situer à 681,2 MD, pendant les sept premiers mois de l'année 2021.

En revanche, les industries dont la production est orientée vers le marché local ont enregistré une baisse de 37,6%, en passant de 1327,7 MD à 828,1 MD, au cours des sept premiers mois de l'année 2021.