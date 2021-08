Le projet de développement des gisements de Tinrhert-Ohanet dans la wilaya d'Illizi devrait entrer dans sa phase de production d'ici à la fin du 2è trimestre de 2022, avec une capacité de production atteignant 5 millions M3/jour du gaz naturel, a indiqué mercredi un communiqué du groupe "Sonatrach". Le Président directeur général (P-dg) du groupe Sonatrach, Toufik Hakkar a effectué une visite dans la wilaya d'Illizi en vue de s'enquérir de la réalisation des projets structurants de la compagnie, a précisé Sonatrach sur sa page Facebook. M. Hakkar a entamé sa visite par l'inspection des travaux de réalisation et de développement des gisements "d'Isarene" qui ont accusé un retard en termes d'avancement des travaux de 65% comparativement à ce qui est prévu (94%), selon le communiqué qui ajoute que la capacité de production de ce projet atteindra 10 millions M3/jour de gaz naturel, 1.800 tonnes/jour de condensats et 1.600 tonnes/jour de gaz de pétrole liquéfié (GPL).

Après un exposé sur ce projet, le P-dg a instruit à l'effet de "rattraper le retard accusé et à consentir davantage d'efforts en vue de respecter les nouveaux délais pour permettre à ce projet d'entrer en phase de production durant le premier trimestre de l'année 2023". Sonatrach a également rappelé que le retard accusé dans la concrétisation de ce projet a entrainé la décision de résiliation du contrat de partenariat, le financement total du projet par la compagnie pétrolière et le recours à la sous-traitance nationale. Ensuite, le P-dg du groupe a visité le projet de développement des gisements de Tinrhert-Ohanet, où il a suivi un exposé détaillé sur l'état d'avancement des travaux de ce projet, qui a atteint 88%, ce qui permet son entrée en service durant le deuxième trimestre de l'année 2022, avec une capacité de production de 5 millions de M3/jour de gaz naturel, 750 tonnes/jour de condensats et 450 tonnes/jour de gaz de pétrole liquéfié (GPL).