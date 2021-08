La Semaine mondiale de l'énergie pour cette année se tiendra sous forme numérique

et en direct durant trois jours, du 5 au 7 octobre prochain, a rapporté le Groupe Sonelgaz. "Le Conseil Mondial de l’Energie annonce l’ouverture des inscriptions à la Semaine mondiale de l'énergie LIVE 2021 qui se tiendra cette année sous forme numérique et en direct durant trois (3) jours, du 05 au 07 octobre 2021", précise la même source sur sa page facebook.

Ayant pour thème cette année "l'énergie pour des vies meilleures", cette manifestation mondiale sera organisée par le ministère de l'Energie du Kazakhstan avec le soutien de l'association KAZENERGY, le comité membre du Kazakhstan du Conseil mondial de l'énergie.

Il s'agit du plus grand rassemblement annuel en 2021 du Conseil mondial de l'énergie, réunissant des participants de plus de 100 pays, selon les données du Conseil. "Notre édition LIVE est un mélange inspirant de plénières mondiales en ligne, de perspectives régionales approfondies et d'opportunités de réseautage plus larges", souligne le Conseil.

La Semaine mondiale de l'énergie LIVE de cette année réunira les leaders de l'énergie dans une conversation interactive, offrant une occasion opportune de clarifier comment les leaders de l'énergie trouvent des moyens de progresser ensemble dans les nouveaux contextes .

Les discussions porteront sur l'essor des machines et des clients numériques, sur les changeurs de donne qui transformeront les systèmes énergétiques en 2040, ainsi que sur le rôle de l'hydrogène, la finance durable et l'accès à l'énergie.

Il est signalé, dans ce contexte que "les sociétés énergétiques sont confrontées à de multiples défis pour maintenir l'élan avec le rythme accéléré de la transition énergétique, alors qu'elles cherchent à éviter l'impact catastrophique du changement climatique.

Les discussions de la Semaine mondiale de l'énergie s'appuieront sur le programme d'action "Humaniser l'énergie" du Conseil mondial de l'énergie, qui souligne que l'innovation technologique ne suffira pas à elle seule à garantir les avantages de l'énergie durable pour tous.