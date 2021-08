L'armée de l'air de l'occupant israélien a mené des frappes aériennes sur la bande de Ghaza tôt dimanche, ont rapporté des médias. Dans la soirée, des heurts ont éclaté entre l'armée d'occupation israélienne et des Palestiniens répondant à l'appel de plusieurs groupes palestiniens à Ghaza pour protester notamment contre le blocus imposé depuis près de 15 ans par l'Entité sioniste sur l'enclave palestinienne.

L'armée sioniste a eu recours à des gaz lacrymogènes et des grenades assourdissantes tandis que des manifestants brûlaient des pneus, selon les mêmes sources.

Selon le ministère ghazaoui de la Santé, onze Palestiniens ont été blessés lors de ces affrontements samedi soir, dont trois par des tirs à balles réelles. Une quarantaine de personnes avaient été blessées samedi dernier par des tirs israéliens, selon les autorités gazaouies, parmi lesquelles Omar Hassan Abu Al-Nile, un adolescent palestinien décédé samedi. Un membre des forces de sécurité israéliennes, touché par des tirs, est lui toujours dans un état critique. Pendant plus d'un an, à partir de mars 2018, des rassemblements hebdomadaires avaient eu lieu près de la barrière frontalière pour réclamer la fin du blocus et "le droit au retour" des Palestiniens poussés à l'exil lors de la création de l'Entité sioniste en 1948.

Environ 350 Palestiniens avaient à l'époque été tués par des tirs de soldats de l'occupation.