L’exploitation commerciale de la télécabine desservant le Grand Bassin au plateau de Lalla Setti (Tlemcen) a repris, jeudi, après un arrêt forcé suite à la situation sanitaire induite par la pandémie du Covid-19, a indiqué un communiqué de l’entreprise de transport algérien par câbles. La télécabine desservant le grand bassin au plateau Lalla Setti surplombant la ville de Tlemcen, précise-t-on, sera ouverte au public durant tous les jours de la semaine y compris les week-end dans le respect du protocole sanitaire mis en place pour éviter la propagation de la pandémie. Le protocole compte, entre autres mesures à respecter, le port obligatoire du masque, l’exploitation de la télécabine à 50 pc de sa capacité, la désinfection quotidienne et le nettoyage des stations et des télécabines outre la mise à disposition des usagers du gel désinfectant. Le protocole sanitaire met également l’accent sur le respect de la distanciation physique, l’aération naturelle des espaces et la mise en place d’un marquage au sol à l’extérieur et à l’intérieur des stations afin de faciliter le dép lacement des usagers.