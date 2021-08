Le directeur du commerce de Djelfa a rassuré, jeudi, les citoyens de la wilaya quant à la disponibilité de la farine au niveau de différentes minoteries, affirmant que les boulangeries à travers la wilaya "fonctionnent normalement". "Nous avons enregistré, ces derniers temps, une demande grandissante sur la farine, en raison de rumeurs sur une pénurie de ce produit, parallèlement aux congés annuels des minoteries, mais la situation s’est vite rétablie", a déclaré à l’APS Noureddine Kermia, affirmant l'"existence d’une importante disponibilité de la farine au niveau des huit minoterie de la région". Selon le même responsable, la Coopérative de céréales et légumes secs (CCLS) assure prés de 5.444 qx/jour de blé tendre pour les minoteries, qui à leur tour produisent 4.767 qx/jour de farine, après extraction de différents dérivés (son). Les minoteries assurent l’emballage de la farine dans des sacs de 50 kg au profit des boulangeries, comme stipulé par la loi, a-t-il ajouté. M. Kermia a assuré que les boulangeries avaient été informées de la disponibilité de la farine, et qu’elles avai ent été appelées à se rapprocher des minoteries pour se fournir en la matière conformément aux procédures en vigueur. Il a, également, rassuré les consommateurs quant à la disponibilité de cette denrée au niveau des points de vente, sous la forme de sacs de 25 kg. Le même responsable a fait part, en outre, de la tenue d’une réunion, durant cette semaine, avec différents partenaires et opérateurs, au cours de laquelle a été abordé la question de la farine et des minoteries, parallèlement à la sensibilisation sur l’impératif d'œuvrer à assurer un stock de réserve de denrées alimentaires, en vue de son exploitation en cas de besoin (automne et hivers). A noter que la wilaya de Djelfa a enregistré, durant ce mois, un important engouement des citoyens pour l’achat de la farine en raison de rumeurs sur une prétendue pénurie de cette denrée sur le marché. Ce qui s’est avéré totalement faux.