Le sélection algérienne de football A', composée de joueurs locaux, s'est imposée jeudi face à l'équipe première de la Syrie 2-1 (mi-temps :2-0), en match amical disputé au stade d'Al-Wakra à Doha, en vue de la Coupe arabe des nations de la Fifa 2021, prévue au Qatar (30 novembre -18 décembre).

L'Algérie a ouvert le score dès la 3e minute de jeu grâce au sociétaire de l'ES Sétif Ahmed Kendouci, avant que son coéquipier à l'Entente Abderrahim Deghmoum ne corse l'addition quelques minutes avant la pause (37e). L'Algérie a raté un penalty par Billel Messaoudi (35e). En seconde période, les Syriens ont réduit le score par Mahmoud Al-Mawas (85e).

Les "Verts" disputeront leur deuxième et dernier match amical, dimanche face au Burundi, à Doha. En vue de ces joutes amicales, le sélectionneur national Madjid Bougherra a fait appel à 26 éléments, dont quatre évoluent en Ligue 1 tunisienne : Youcef Laouafi, Hocine Benayada, et Zinédine Boutmene (ES Sahel), et Nabil Lamara qui vient de s'engager avec le Club Africain. De son côté, la Syrie prépare les deux premiers matchs des qualifications (Zone Asie) de la Coupe du m onde 2022 : le jeudi 2 septembre à Téhéran face à l'Iran, et le mardi 7 septembre à Amman face aux Emirats arabes unis. L'équipe A' avait effectué son premier stage sous la houlette de Bougherra en juin dernier, ponctué par un match amical, disputé au nouveau stade d'Oran face au Liberia (5-1). Outre la prochaine Coupe arabe de la Fifa, la sélection algérienne prépare également le Championnat d'Afrique des nations (CHAN), prévu en 2023 en Algérie.

L'équipe entrante :

Gardiens : Gaya Merbah

Défenseurs : Chouaib Keddad, Youcef Laouafi, Abdelhak Debbari, Hocine

Benayada (c)

Milieux : Hossame Mrezigue, Zakaria Draoui, Ahmed Kendouci

Attaquants : Réda Bensayah, Abderrahim Deghmoum, Billel Messaoudi