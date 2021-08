Les deux clubs français de Ligue 1 de football, Montpellier et Nice sont tombés d'accord ce vendredi pour le transfert de l'international algérien Andy Delort sur la Côte d'Azur, ont rapporté plusieurs médias locaux. Selon le quotidien sportif l'Equipe, les dirigeants niçois se sont enfin mis d'accord avec leurs homologues montpelliérains, après plusieurs jours de négociations serrées. L'attaquant international algérien arrivera ainsi ce samedi à Nice pour y passer sa visite médicale. La durée de son contrat sera de trois ans, plus une quatrième année en option.

Le transfert de l'international algérien, qui souhaitait être fixé sur son sort avant le 31 août, serait estimé entre huit et dix millions d'euros, d'après le journal Nice-matin. Ce vendredi, l'attaquant de Montpellier s'est entraîné à part. "Andy est perturbé par la situation, a confié, en conférence de presse, Olivier Dall’Oglio, le coach du MHSC. Quand on est un joueur, que l’on est sollicité et que l’on arrive à un certain âge, je peux comprendre certaines interrogations."

Delort, 29 ans, ne devrait pas être du voyage de M ontpellier à Lille, dimanche (16h00 heures algériennes) Le buteur algérien figure sur la liste des 25 joueurs convoqués par le sélectionneur national Djamel Belmadi pour la double confrontation des Vert contre respectivement Djibouti le 2 septembre à Blida et Burkina Faso le 7 septembre à Marrakech pour le compte des deux premières journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, groupe A.