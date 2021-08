L'Algérienne Nassima Saifi a remporté la médaille d'argent au lancer de poids (F56/57), alors que sa coéquipière Safia Djelal a terminé à la 5e place, lors de la 4e journée des Jeux paralympiques de Tokyo. L'Algérienne a attendu le 5e essai pour réaliser son meilleur jet à 30.81, ce qui lui a permis de décrocher l'argent, derrière l'Ouzbek Khamdamova (31.46), médaillée d'or, et devant la Brésilienne Da Silva (30.49), médaillée de bronze. L'autre algérienne engagée dans le même concours, Safia Djelal, a terminé à la 5e place avec un jet à 29.47. De son côté, Samir Nouioua a terminé au pied du podium de la finale du 1500m (T46) avec un temps de 3:55.56. La médaille d'or est revenue à Iaremchuk (3:52.08) qui participe sous la bannière olympique, devant le Bulgare Stoyanov (3:52.63) et l'Ougandais Emong (3:53.51). Cette 4e journée a été également marquée par la défaite de la sélection algérienne masculine de handi-basket devant son homologue iranienne sur le score de 81 à 74, pour le compte de la 3e journée du groupe B. C'est la troisième défaite des Algériens après celles concédées devant les Britanniques (70-43) et l'Australie (83-37). Le 4e match aura lieu dimanche face aux Allemands, avant de conclure lundi devant les USA. Même chose pour la sélection féminine qui a été lourdement battue par l'Espagne sur le score de 80 à 8, pour le compte de la 3e journée du groupe B, composé des Pays-Bas, les USA, l'Espagne et la Chine. C'est la troisième défaite des Algériennes après celles enregistrées devant la Chine (25-74) et les Pays-Bas (109-18). Le dernier match des Algériennes aura lieu dimanche devant les USA.