La sélection algérienne de voile, série Laser Radial (Dames), effectue un stage bloqué du 26 au 31 août à l'Ecole nationale d'Alger-Plage, pour préparer les importantes échéances à venir, dont les Jeux méditerranéens de 2022 à Oran, a annoncé vendredi la Fédération algérienne de la discipline (FAV).

"La sélection nationale Laser Radial, composée de sept dames et dirigée par le coach Fayçal Merzougui, effectue un stage du 26 au 31 août à Alger-Plage, suivant le programme de préparation tracé en vue des importantes échéances à venir, dont les Jeux méditerranéens de 2022 à Oran" a précisé l'instance fédérale dans un bref communiqué.

"Jeudi, lors de la première journée de préparation, un vent nord-est d'environ 10 nœuds était au rendez-vous, ce qui représentait des conditions idéales pour l'application du programme préparatoire mis en place". Mercredi, soit la veille de leur entrée en stage, les sept athlètes de la sélection nationale ainsi que leur encadrement technique ont subi un test de dépistage contre le coronavirus. Il s'agissait d'un test PCR, effectué au Cen tre national de la médecine du sport (CNMS) et dont les résultats ont finalement tous été négatifs, permettant ainsi à l'ensemble des athlètes et des entraîneurs d'entamer ce stage.

Par ailleurs, la FAV a annoncé qu'une délégation fédérale, composée du 1er Vice-président de l'instance et du Directeur technique national (DTN )s'est déplacée ce vendredi à Tenès (littoral Nord-ouest) pour assister aux travaux de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la Ligue de voile de Chlef, qui doit procéder à l'élection d'un nouveau président. Un accomplissement qui fait suite à la dernière séance de travail, portant sur la relance des activités de voile dans la wilaya de Chlef, tenue avec le Directeur de la Jeunesse et des Sports local, en présence du Chef de service des sports et d'une délégation de la Fédération, dirigée par son président, Mohamed Azzoug.

En effet, de bonnes perspectives de développement sont déjà envisagées au niveau de la base nautique d'El Marsa, et elles sont fortement soutenues par le DJS.