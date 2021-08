Un adolescent palestinien blessé la semaine dernière par des tirs de l'armée sioniste lors

de heurts à Ghaza est décédé des suites de ses blessures, a indiqué samedi le ministère palestinien de la Santé.

Omar Hassan Abu Al-Nile, 12 ans, "a succombé à ses blessures", a rapporté le ministère dans un communiqué. Il avait été touché par des tirs de l'armée sioniste lors de heurts en marge d'une manifestation près de la barrière de séparation entre la bande de Ghaza et l'entité sioniste, a indiqué l'agence officielle palestinienne Wafa.

Samedi dernier, une quarantaine de personnes avaient été blessées par des tirs israéliens, selon les autorités ghazaouies, parmi lesquelles un homme de 32 ans, qui est décédé mercredi. Après les affrontements de samedi, l'entité sioniste a mené des raids aériens contre "quatre sites de fabrication d'armes et de stockage" du Hamas, au pouvoir à Ghaza. D'autres frappes, qui n'ont pas fait de victime, ont eu lieu dans la nuit de lundi à mardi. De nouveaux affrontements ont eu lieu mercredi à la frontière entre Ghaza et Israël, mais ils ont été moins violents que ceux de samedi.

Et d'autres manifestations sont prévues samedi soir, selon des sources palestiniennes. Depuis mars 2018, des rassemblements hebdomadaires ont lieu le long de la barrière de séparation, pour réclamer la fin du blocus imposé par l'Etat sioniste à Ghaza depuis près de 15 ans.

Jeudi, l'Egypte a partiellement rouvert, après quelques jours de fermeture, le passage de Rafah à la frontière avec Ghaza.