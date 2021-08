La police a annoncé vendredi que 18 personnes qui avaient été enlevées le 15 août par des hommes armés dans une université de l'Etat de Zamfara, dans le nord-ouest du Nigeria, ont été libérées après avoir été détenues en captivité pendant plus d'une semaine.

Mohammed Shehu, porte-parole de la police de Zamfara, a déclaré aux journalistes lors d'un point de presse à Gusau, la capitale de l'Etat, que les agences de sécurité de l'Etat avaient obtenu la "libération inconditionnelle" des 18 personnes, dont 15 étudiants et 3 membres du personnel de l'Université d'agriculture et de sciences animales de l'Etat de Zamfara, située dans la zone de Bakura de l'Etat. "La police et d'autres parties prenantes essentielles ont intensifié diverses stratégies de recherche et de sauvetage en vue de secourir les victimes enlevées (après l'attaque)", a indiqué M. Shehu, ajoutant que la police a récupéré les victimes libérées vendredi. Il a ajouté que les victimes libérées bénéficieraient d'un examen médical avant de retrouver leurs familles. M. Shehu a fait savoir que des hommes armés avaient pris d'as saut l'école le 15 août et tué un policier et deux gardes de sécurité avant d'enlever les victimes.