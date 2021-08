Une délégation gouvernementale libyenne de haut niveau a effectué jeudi une visite de travail en Tunisie pour coordonner avec des responsables tunisiens certaines questions d'intérêt commun, notamment la lutte contre le terrorisme et la réouverture des frontières, selon le ministère tunisien des Affaires étrangères.

Une réunion a eu lieu sous la co-présidence du ministre tunisien des Affaires étrangères, Othman Jarandi, et de son homologue libyenne, Najla Al-Manqoush, accompagnée de plusieurs ministres du gouvernement d'union nationale libyen.

Dans une déclaration, le chef de la diplomatie tunisienne a souligné la nécessité de renforcer davantage les relations bilatérales entre la Tunisie et la Libye et de les porter au niveau d'un partenariat stratégique efficace et solidaire. La délégation ministérielle libyenne a manifesté, au cours des entretiens avec la partie tunisienne, sa "grande préoccupation quant à la sécurité de la Tunisie, compte tenu des intérêts partagés et de l'unité de sort des deux pays", a noté la diplomatie tunisienne. La min istre libyenne a également affirmé l'engagement de son pays à travailler avec la Tunisie pour protéger les deux pays de toute menace, quelle que soit sa nature.

Evoquant l'ouverture des postes frontaliers avec la Libye, la partie tunisienne a souligné que l'évolution de la situation épidémiologique imposait des restrictions à la circulation des personnes et que le protocole sanitaire adopté par le comité scientifique tunisien s'appliquait à toutes les arrivées en Tunisie afin d'éviter une nouvelle aggravation de la situation sanitaire.

Cependant, compte tenu de la spécificité des zones frontalières entre la Tunisie et la Libye et des situations humanitaires urgentes, en plus des intérêts économiques et commerciaux, les deux parties ont exprimé leur volonté conjointe d'organiser des réunions à distance entre les comités scientifiques respectifs afin d'étudier les possibilités de protocole sanitaire adapté aux particularités des zones frontalières, a fait savoir le ministère tunisien des Affaires étrangères.