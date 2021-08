La ministre de la Solidarité nationale de la Famille et de la Condition de la Femme, Kaoutar Krikou, a lancé, jeudi à partir de Tizi-Ouzou, l’opération de remise de l'allocation financière dédiée aux familles des victimes des incendies qui ont touché plusieurs wilayas du pays, particulièrement Tizi-Ouzou avec un bilan de dizaines de personnes décédées entre civils et militaires.

Mme Krikou a annoncé qu'"en exécution des décisions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, d’octroyer une allocation financière d’un (01) million de DA pour chacune des familles des victimes des feux de forêts qu’a connus l’Algérie, nous lançons aujourd’hui, à partir de Tizi-Ouzou, l’opération de remise de cette allocation à travers toutes les wilayas concernées par ces incendies".

Le lancement de cette opération de solidarité de l’Etat avec les familles des victimes décédées à cause de cette catastrophe environnementale a eu lieu au niveau de la maison de la culture Mouloud Mammeri. Lors d'une cérémonie très émouvante, il a été procédé, symboliquement, à la remise de chèq ues au profit de 28 familles endeuillées par la perte d’un être cher.

L’opération, inscrite au titre des mesures urgentes décidées par le président de la République, touchera l’ensemble des ayant-droits de Tizi-Ouzou et des autres wilayas concernées, a signalé la ministre qui a observé que cette allocation d’un million de DA s’ajoutera à celle octroyée par les caisses d’assurance sociale, dans le cadre de ce que prévoit la législation.

Mme Krikou a, aussi, rappelé la création d'un fonds spécial d’indemnisation et d’une commission nationale pour l’évaluation des dégâts de ces incendies, indiquant que ces indemnisations "seront attribuées de façon urgente dés l’achèvement des opérations de recensement par les commissions d’évaluation de wilayas".

La ministre de la Solidarité qui s’est inclinée à la mémoire des victimes (civils et militaires) emportées par les incendies déclenchés le 9 août dernier, a salué les efforts de la population de Tizi-Ouzou, qui ont lutté courageusement, aux côtés des corps constitués et de sécurité, les flammes et apporté aide et assistance à leurs concitoyens victimes de ce drame. Elle a également salué l’élan de solidarité dans toutes les wilayas du pays avec les communes sinistrées de Tizi-Ouzou, "afin de les soutenir et les aider à dépasser cette crise". "

Une s olidarité qui rappelle les valeurs d’entraide et de fraternité entre Algériens conscients de l’importance de la préservation de l’unité nationale", a-t-elle souligné. Lors de cette même visite, la ministre de la Solidarité a donné le coup d’envoi d’une caravane de solidarité en faveur des familles des régions sinistrées par ces incendies sans précédant.