Une campagne de volontariat pour le nettoiement de la forêt de Bainem (Hauteurs d'Alger) a été organisée, jeudi, à l'initiative de la Ligue des jeunes pour la préservation de l'environnement sous la supervision de la Direction de la jeunesse, des sports et des loisirs de la wilaya d'Alger et en coordination avec la Direction des forêts.

De jeunes adhérents dans les associations activant dans le domaine de la préservation de l'environnement participent à cette campagne de volontariat et de sensibilisation aux risques des feux de forêt.

La présidente de la Ligue des jeunes pour la préservation de l'environnement d'Alger, Nadia Boukacem a précisé à l'APS que cette opération qui a rassemblé près de 2000 personnes de différentes associations activant dans le domaine de l'environnement, des clubs sportifs et des clubs verts relevant des maisons de jeunes, vise à débarrasser la forêt de Bainem des différents déchets et éviter les incendies. Différents corps de sécurité, des éléments de la Protection civile, des agents des Forêts et des bénévoles de tous âges ont pris part à cette opération de sensibili sation placée sous le thème "Je protège ma forêt pour préserver ma santé", a-t-elle fait savoir.

Le conservateur des forêts par intérim de la wilaya d'Alger, Hocine Ali, a salué cette initiative qui tend, a-t-il dit, à sensibiliser les visiteurs de cet espace forestier aux questions environnementales.

Le directeur de la jeunesse, des sports et des loisirs de la wilaya d'Alger a, quant à lui, souligné que cette campagne, qui coïncide avec les mesures d'allègement du confinement à domicile, "entre dans le cadre du programme général tracé par le ministère de la Jeunesse et des sports et la wilaya d'Alger pour renforcer la sensibilisation à l'importance de la protection des forêts contre les incendies et du respect de l'environnement".

Pour rappel, la wilaya d'Alger dispose d'un couvert forestier de 5.000 hectares répartis sur 113 sites forestiers.