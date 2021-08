Une délégation de notables de Larbaa Nath Irathen (Tizi-Ouzou) s'est déplacée, mercredi, à Miliana (Ain Defla) pour présenter leurs condoléances, au nom des habitants de leur ville, à la famille du défunt Djamel Bensmain, assassiné dernièrement dans un crime odieux.

Cette délégation comprenait Cheikh Said Bouizri, président du conseil scientifique et président du Conseil de la Fatwa auprès du Haut Conseil Islamique (HCI), Mechnane Mohend Ou Idir, conseiller du ministre des Affaires religieuses et des wakfs, Zeghdani Mohamed, directeur adjoint auprès du même ministère, Aissa Bouaicha, directeur des Affaires religieuses de la wilaya de Tizi-Ouzou, le président de l'Assemblé populaire communale de Larbaa Nath Irathen et ses adjoints, et un groupe d’imams et de notables de différentes communes et daïras de Tizi-Ouzou.

"Cette visite vient confirmer les valeurs de tolérance, de solidarité, de fraternité et d’unité nationale ancrées dans la société algérienne, et pour rejeter la discorde et la division et mettre le holà aux planificateur de la Fitna, qui veulent semer la discorde entre les Algériens", a indiqué Aissa Bouaicha dans une déclaration à l’APS.

Le directeur des affaires religieuses de Tizi-Ouzou a, également, loué l’accueil réservé à la délégation, par la famille du défunt Djamel Bensmain, et d’un nombre d’habitants et de notables de la ville de Miliana. Il a relevé que l’ensemble des personnes présentes se sont accordées sur la "dénonciation de ce crime odieux" et l'"impératif d’approfondir les valeurs de la solidarité, de la tolérance, de la réconciliation et de l’unité nationale".

Cette visite a donné lieu à la présentation d’une Diya (prix du sang) d’une valeur de trois milliards de centimes à la famille du défunt Djamel, selon le même responsable, qui a estimé que celle-ci est de nature à "apaiser les esprits et à consoler la famille", même si cette Diya, souligne-t-il, "ne peut aucunement compenser la vie d’un homme, ni l’actionde la justice qui se poursuivra pour déterminer les auteurs de ce crime et leur châtiment".

La délégation s’est, également, rendue au cimetière de Miliana pour une visite de la tombe du défunt Djamel. Il a été procédé, sur place, à une lecture de versets du Coran, et de prières pour la miséricorde du défunt et de tous les chouhadas qui ont péris dans les incendies qui ont touché des wilayas du nord du pays dernièrement.

Cette visite de notables et de représentants de la région de Larbaà Nath Irathen à Miliana, ville natale du défunt Djamel Bensmain, a suscité des réactions positives à travers différentes wilayas, ceci d’autant plus que cette initiative vise le rejet de tous les stratagèmes de la discorde et de la Fitna entre les Algériens, et la valorisation de l’unité nationale.