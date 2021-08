Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, M. Ramtane Lamamra, s'est entretenu jeudi dans le cadre de la visite de travail en République du Mali, avec le ministre malien des affaires étrangères, M. Abdoulaye Diop et le ministre de la réconciliation nationale Ismaël Wagué, a annoncé le ministère des Affaires étrangères.

La même source a précisé que "les deux parties ont enregistré un consensus sur la plupart des questions qui ont été abordées, notamment du caractère stratégique des relations entre l'Algérie et le Mali et la transmission d'un nouveau dynamisme sur la voie de la paix et de la réconciliation nationale ainsi que la situation dans la région et au niveau du continent."

M. Ramtane Lamamra, a entamé mercredi une visite de travail de deux jours en République du Mali, en qualité d’Envoyé spécial du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Cette visite s'inscrit dans le cadre d'efforts conjoints entre les deux pays visant à renforcer les relations stratégiques et à donner un nouvel élan à la paix et à la réconciliation nationale.