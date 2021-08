Le collectif des citoyens de la communauté algérienne établie à Lyon (France) et sa région condamne la "politique d'obstruction" menée par le Maroc et ses actes subversifs contre l'Algérie.

"Face à la politique d'obstruction développée par le royaume du Maroc menant et encourageant les actions maintes fois établies, vérifiées et très subversives à l’encontre de notre patrie et notre unité nationale, le collectif des citoyens de la communauté algérienne établie à Lyon et sa région, partie intégrante de la communauté nationale et au même titre que ceux du pays, condamne vigoureusement toutes ces agressions", indique le collectif dans un communiqué.

"Nous adhérons à la position et décision patriotiques de l'Etat algérien de rompre ses relations diplomatiques avec le royaume du Maroc qui fait fi de légalité internationale et qui ne cesse de tenter de porter atteinte à l'Algérie et son unité nationale. Nous condamnons avec forces et convictions toutes ces actions contre notre chère patrie l'Algérie. Nous nous déclarons plus que jamais très attentifs et sensibilisés à la situation", affirment les membres du collectif.

"Notre contribution citoyenne essentielle au développement politique économique, culturel et social s’inscrit dans la volonté de la participation efficace à l'édification de l'Algérie Nouvelle tout en œuvrant au renforcement des liens séculaires avec la mère patrie", ajoutent-ils.

Le collectif se dit "conscient que tous ces agissements sont à dénoncer par la communauté internationale et par L’ONU car très dangereux pour l’équilibre et la paix de la région". Il rappelle, néanmoins, que "le peuple marocain et le peuple algérien sont des peuples frères et que la vision de la construction du Grand Maghreb des peuples, peuple du Sahara occidental y compris, est le seul projet politique viable et profitable à l'ensemble de la région".