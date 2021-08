Le Général-Major Mohamed Salah Benbicha, secrétaire général du ministère de la Défense nationale (MDN) par intérim, a reçu jeudi à Alger son homologue du Niger, le Général de Brigade Diddli Amadou, indique un communiqué du MDN.

"Dans le cadre de la tenue de la 11ème session du Comité technique algéro-nigérien, Monsieur le Général-Major Mohamed Salah Benbicah, secrétaire général du ministère de la Défense nationale par intérim, a reçu en audience, ce jeudi 26 août 2021 au siège du ministère de la Défense nationale, Monsieur le Général de Brigade Diddli Amadou, Secrétaire général du ministère de la Défense de la République du Niger et la délégation qui l’accompagne, et ce à l’effet de renforcer les liens de coopération et de coordination entre les deux parties", précise la même source.