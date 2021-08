Le chef de la diplomatie algérienne, Ramtane Lamamra a dénoncé les actes d'espionnage massif et systématique commis par le royaume du Maroc et qui ont ciblé des "citoyens et des responsables algériens à travers une technologie israélienne".

Le logiciel espion Pegasus de la société israélienne NSO Group a été utilisé par les services secrets marocains pour espionner des milliers de personnes au Maroc, en Algérie et ailleurs.

Ce logiciel s'il est introduit dans un smartphone, permet d'en récupérer les messages, les photos, les contacts, et même d'écouter les appels de son propriétaire.

En juillet dernier, l'Algérie avait exprimé sa "profonde préoccupation" suite aux révélations faites par plusieurs médias appuyés par les organisations Forbidden Stories et Amnesty International au sujet de l'usage de ce logiciel par le Maroc.