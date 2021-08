Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra a affirmé, mardi, que la sécurité et la stabilité de la Tunisie étaient menacées par des mouvements terroristes, qu'ils soient tunisiens ou se trouvant dans la région notamment sur les territoires libyens.

Lors d'une conférence de presse, M. Lamamra a déclaré que "l'Algérie coopère avec la Tunisie dans les domaines sécuritaires et militaires et partage avec elle les renseignements et les analyses politiques". A propos des immixtions étrangères en Tunisie, le ministre a indiqué que "l'Algérie élève la voix, en cas de nécessité, pour rejeter les interventions étrangères et souligne que les droits souverains de la Tunisie ne doivent jamais être entravés ni influencés d'une quelconque manière".

"Nous avons confiance en l'Etat et en le peuple tunisiens, de même que nous sommes convaincus que le peuple tunisien s'en sortira soudé et engagé à édifier sa démocratie, comme convenu par ses forces politiques", a-t-il ajouté.

Et de préciser que "les dernières visi tes fréquentes en Tunisie prouvent ce fort intérêt de l'Algérie et l'engagement à être à l'écoute de la situation en Tunisie et à se mobiliser avec les frères jusqu'à ce que la Tunisie surmonte, avec paix et sérénité, cette période de son histoire".

Le ministre des Affaires étrangères a mis en avant le souci de l'Algérie à ce que le peuple tunisien exerce son droit de choisir son système constitutionnel et organiser ses affaires politiques.