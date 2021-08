Les salles de fêtes ne sont pas concernées par la levée de la mesure de fermeture des espaces de loisirs et de détente, indiquent, mardi dans un communiqué, les services du Premier ministre (PM), tout en rappelant "la reconduction" de la mesure d'interdiction de tout type de rassemblement, à l'échelle nationale.

"Suite au communiqué du mardi 24 août 2021 relatif au réaménagement des horaires de confinement partiel à domicile, les services du Premier ministre rappellent que la levée de la mesure de fermeture des espaces récréatifs de loisirs et de détente, des lieux de plaisance et les plages, ne concerne pas les salles des fêtes qui demeurent fermées", précise la même source.

Tout en soulignant, à ce propos, "la reconduction de la mesure relative au retrait définitif" de l’autorisation d’exercice de l’activité pour les salles enfreignant l’interdiction en vigueur, les mêmes services annoncent, en outre, la reconduction de "la mesure d'interdiction, à travers le territoire national, de tout type de rassemblement de personnes et de regroupement familial, notamment la célébration de mariages et de circoncision et autres événements".