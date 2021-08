Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra a affirmé, mardi à Alger, que la région sahélo-saharienne était vitale pour l'Algérie, indiquant que "toutes les actions de l'Algérie vont dans le sens de la défense de sa souveraineté, de sa sécurité et de son intégrité, ainsi que celles des pays frères sahélosahriens".

Intervenant lors d'une conférence de presse, M. Lamamra a précisé que "l'Algérie est déterminée à œuvrer, aux côtés des frères maliens, à la réalisation des principes de l'accord de paix et de réconciliation issus du processus d'Alger", faisant savoir que la mise en oeuvre de la réconciliation a franchi des pas positifs, mais, a-t-il souligné, "demeure entravée, pour une raison ou d'une autre, ce qui requiert plus d'efforts par la diplomatie algérienne".

Et de soutenir que "l'effort de l'Algérie se poursuivra et concernera des domaines vastes, à commencer par la solidarité dans les domaines économiques, la coordination de l'action internationale et l'effort diplomatique envers les partenaires étrangers dans le cadre d'instances internationales spécialisé s, puis par le raffermissement du tissu de la solidarité internationale et sécuritaire au sein du Groupe sahélo-saharien".

"Le Mali est un pays qui a subi plusieurs épreuves et tragédies, ce qui lui a imposé une situation très difficile", a-t-il dit, soulignant que "l'Algérie se rappelle de la solidarité du Mali à ses côtés en 1960. "Nous nous rappelons lorsque le Mali a reconquis son indépendance et a accepté la demande de l'Armée de libération nationale (ALN) de lui frayer le chemin pour ouvrir un front contre le colonialisme, un accord à titre solidaire, c'était en 1960", a-t-il ajouté.

Le ministre des Affaires étrangères a précisé que "l'Algérie doit rendre la pareille au Mali qui souffre d'énormes problèmes liés à l'économie, l'environnement, la politique et la sécurité".

"Il y aura de grandes échéances au Mali, en tête desquelles l'élection présidentielle pour mettre un terme à la période de transition et édifier des institutions élues, c'est pourquoi l'Algérie est appelée à soutenir le Mali", a conclu M. Lamamra.