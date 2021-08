La rupture des relations diplomatiques n'affectera pas la situation des Algériens résidents au Maroc et celle des Marocains présents en Algérie, a déclaré mardi le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’Etranger, Ramtane Lamamra.

"La rupture des relations diplomatiques n’affectera pas négativement la situation des Algériens résidents au Maroc et celle des Marocains présents en Algérie, la dimension humaine est inséparable des liens historiques et fraternels qui unissent les peuples algériens et marocains", a déclaré le chef de la diplomatie algérienne lors d’une conférence de presse à Alger.

Selon M. Lamamra cette rupture signifie "qu'il y a un désaccord profond entre les Etats qui ne doit pas affecter les deux peuples", a-t-il soutenu, faisant savoir que les consulats des deux cotés vont continuer à faire leur travail.

Répondant, par ailleurs, à une question sur l'implication du Maroc dans les feux de forêts ayant ravagé plusieurs wilayas du pays, M. Lamamra a assuré que, " l’Algérie prendra toutes les mesures efficaces et permises par le droit international pour assurer sa souveraineté nationale, défendre son intégrité territoriale et la protection de ses citoyens ".

"Il s’agit d'attributs de souveraineté et l'Algérie est suffisamment outillée et suffisamment forte", a-t-il indiqué, relevant que "le fait que le peuple algérien ait montré une telle solidarité et mobilisation aux côtés des victimes des incendies est la preuve évidente que l’Etat ne manquera pas de tout entreprendre pour que ce genre de méfaits ne se reproduise pas ".