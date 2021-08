La direction de la santé et de la population (DSP) de la wilaya de Chlef a réceptionné plus d'une trentaine de demandes de pharmaciens d’officines pour prendre part à la campagne nationale de vaccination anti-Covid-19, a-t-on appris, mardi, auprès de cette institution.

Les services de santé de la wilaya ont réceptionné 33 demandes émanant de pharmaciens privés désirant participer à la campagne de vaccination des citoyens, a indiqué, à l’APS, le chargé de communication de la DSP, Dr Nouis Zakaria.

Il a signalé l’organisation à leur profit, durant cette semaine, d’une formation par visioconférence, sur la vaccination contre la Covid-19, dont l’encadrement a été assuré par le ministère de la Santé, supervisée par la Direction générale de la Pharmacie et des Equipements de santé.

Cette formation a permis aux concernés de s’enquérir sur les différentes mesures techniques et opérationnelles qui accompagneront la campagne de vaccination, ainsi que sur les moyens de désinfection des lieux et le traitement des déchets, a-t-on précisé. Ils ont, en outre, pris connaissan ce des mesures urgentes à prendre en cas d’apparition d’effet secondaires chez la personne vaccinée, a ajouté le même responsable.

La même session a, également, abordé les conditions requises au niveau des officines pour prendre part à l’opération de vaccination, notamment concernant les conditions de réfrigération et de stockage du vaccin.

Les pharmaciens d’officines réunissant toutes les conditions techniques et opérationnelles nécessaires entameront, à partir de demain mercredi, l’opération de vaccination des citoyens contre la pandémie du nouveau coronavirus.

La participation des pharmaciens privés à la vaccination des citoyens est de nature à accélérer cette opération. Elle permettra de toucher un plus grand nombre de citoyens, ceci d’autant plus que ces officines sont disséminées à travers la wilaya, a estimé M. Nouis qui s’est félicité, en outre, de la contribution de différents secteurs avec celui de la Santé pour assurer la réussite de la campagne nationale de vaccination afin d’atteindre une immunité collective. S’agissant de la campagne de vaccination des citoyens à Chlef, le même responsable a fait cas de plus de 143.000 personnes vaccinées, à ce jour, dont 100.000 ont reçu la 1ere dose du vaccin, et 43.345 ont reçu la 2eme dose.

Concernant la vaccination du personnel du sect eur de l’Education nationale, en perspective de la prochaine rentrée scolaire, il a été enregistré l’aménagement et l’équipement de 34 unités de dépistage et de suivi (UDS) à travers les établissements éducatifs de la wilaya, avec tous les moyens préventifs et médicaux requis pour la vaccination de plus de 22.000 employés de différents corps et grades contre la Covid-19, selon les informations fournies par la direction de l’éducation de la wilaya.