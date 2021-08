Les hôpitaux de Blida, au même titre qu’un nombre d’hôpitaux d’autres wilayas, ont été renforcés, mardi, par d’importants équipements médicaux, représentés par 300 concentrateurs d’oxygène, au titre d’une opération de solidarité visant une meilleure prise en charge des malades de la Covid-19.

Cette opération, initiée par deux entreprises privées, vise le renforcement des établissements hospitaliers locaux, au même titre que ceux d’un nombre d’autres wilayas, avec des concentrateurs d’oxygène "pour une bonne prise en charge des malades du Covid-19, tout en atténuant les difficultés de +l'armée blanche+ dans le traitement des personnes atteintes par ce virus", a indiqué le wali Kamel Nouisser, lors de la cérémonie de distribution de ces appareils. Il a fait part de la destination de 160 concentrateurs d’oxygène au profit des hôpitaux de Blida, soit le CHU Franz Fanon, Ibrahim Tirichine (ex-Faubourg), les hôpitaux de Meftah et Boufarik et l’établissement hospitalier spécialisé dans la greffe d’organes et de tissus, tandis que le reste des concentrateurs sera offert aux hôpitaux les plus affectés par la 3eme vague de la pandémie, à travers le pays, a expliqué

M. Nouisser.

Le chef de l’exécutif de Blida n’a pas manqué de louer cette initiative "qui vient au moment opportun, et qui représente un véritable plus pour les établissements hospitaliers", a-t-il assuré, signalant d’autres initiatives similaires "actuellement encours de concrétisation", a-t-il informé.

Il a notamment fait part d’une initiative pour le renforcement des hôpitaux de la wilaya avec 10 générateurs d’oxygène "dont les auteurs, qui ont préféré garder l’anonymat, ont présenté une commande pour les importer de l’étranger, dont les procédures administratives sont à un stade avancé ", a informé M.Nouisser.

Cette dernière opération est de nature a assuré des générateurs d’oxygène au profit de la totalité des services du CHU Franz Fanon et d’autres hôpitaux de la wilaya, de manière à permettre à leurs staffs médicaux de travailler dans de meilleurs conditions, a-t-il ajouté.