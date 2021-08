Un incendie a dévasté plus de la moitié d'un parc naturel de quelque 2.000 hectares, situé non loin de la grande métropole brésilienne Sao Paulo, ont indiqué mardi les pompiers.

Selon le gouvernement de l'Etat de Sao Paulo, c'est une montgolfière qui a déclenché cette incendie dans le parc Juquery, une réserve naturelle distante d'environ 50 km de Sao Paulo. L'incendie a détruit quelque 1.200 hectares avant que le feu ne soit contrôlé par une centaine de pompiers, a précisé leur porte-parole à Sao Paulo, le commandant Marcos Das Neves Palumbo.

Peu de dommages sont toutefois à déplorer en ce qui concerne la faune de ce parc, composée surtout d'oiseaux et de petits mammifères, selon cette source.

Sao Paulo, à l'instar d'autres Etats brésiliens du sud et du sud-est du pays, traverse une période d'intense sécheresse.

La ville de Sao Paulo, qui connaît normalement à cette époque de l'année des températures hivernales, a enregistré un pic de chaleur de 31 degrés, un record qui pourrait être dépassé cette semaine.