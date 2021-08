La conservation des forêts de la wilaya de Mostaganem a enregistré, depuis le 1er juin écoulé, 34 incendies ayant causé la destruction de plus de 56 hectares, a-t-on appris, mardi, du responsable de cette instance, Amar Bensouiah.

Le conservateur des forêts a indiqué à l’APS que ces incendies, qui ont touché 14 communes, dont le plus important a eu lieu dans la commune de Safsaf, en juillet dernier, ont occasionné des pertes de 35 hectares de forêts et 21 ha de buissons , ainsi que quelques petites superficies de broussailles.

Le plus grand nombre des incendies a été enregistré à Sidi Ali (6 incendies), Mazagran (5 incendies) et Kheireddine (4 incendies), au moment où la commune de Safsaf a enregistré, à elle seule, la destruction de 50 ha, suivie de la commune de Sayada avec plus de 3 ha, a-t-il déclaré .

Même si le nombre des incendies enregistrés, cette année, est inférieur de moitié, par rapport à ceux enregistrés l’année dernière, les pertes subies par le tissu forestier avoisinent la même superficie détruite, qui a atteint 57 ha, en 2020.

Pour rappel, au titre de la campagne actuelle de lutte cont re les incendies de forêts, qui s’étend jusqu’au 31 octobre prochain, une colonne mobile d’intervention rapide comprenant 13 engins a été mise en place, en coordination avec la protection civile, ainsi que le matériel des communes.

La même source a fait savoir que la conservation des forêts de la wilaya de Mostaganem a intensifié, dernièrement, les opérations de contrôle au niveau des espaces forestier, notamment à travers les 12 tours installées à cet effet, et a multiplié les rondes en coordination avec les services de la gendarmerie nationale et de la sûreté nationale.

En parallèle, la conservation des forêts a tracé un programme de sensibilisation, avec l’aide de la société civile et les associations activant dans le domaine de l’environnement, pour élever le niveau de conscience et de vigilance chez les citoyens, notamment ceux vivant à proximité des forêts, qui ont fait montre d’une grande sensibilité lors des derniers incendies.

La superficie des forêts dans la wilaya de Mostaganem est de 32.227 hectares, soit 14% de la superficie globale de la wilaya, et comprend en majorité des arbres épicéas comme les conifères (pins d’Alep et marin), ainsi que les genévriers, a-t-on conclu.