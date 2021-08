Une campagne de curage et de nettoyage des oueds pour la protection des villes de la wilaya de Nâama contre les inondations, durant les périodes d’automne et d’hiver, a été lancée, mardi à partir de la commune d’Aïn Sefra, a-t-on appris auprès des services de la wilaya.

Des groupes de nettoyage, renforcés par des moyens d’intervention, ont été mobilisés pour cette campagne, des camions et des engins pour le nettoyage de plus de 15.000 mètres linéaires de remblai des bords des cours d’eau et d’oueds, ainsi que le curage des canalisations des réseaux pluviales et près de 1.000 avaloirs au niveau des tissus urbains des 12 communes de la wilaya, selon la même source.

Un plan de wilaya d’intervention a été concocté pour éliminer tous les points noirs pouvant être à l’origine d’inondations au niveau des villes de la wilaya, et la mise en place d’un plan préalable garantissant la disponibilité de tous les moyens matériels et humains à une intervention immédiate en cas d’urgence, la prise de mesures coercitives contre les contrevenants pouvant causer l’accumulation des résidus des constructions et l’interdiction de toute construction au niveau des rives des oueds.

Les services de la wilaya ont installé des cellules de veille et de suivi des bulletins météo spéciaux des différents secteurs et services au niveau de l’ensemble des communes, afin d’éviter tout danger provenant des perturbations climatiques, a-t-on précisé, ajoutant que des systèmes de pré-alarme ont été installés au niveau de la wilaya, notamment dans les régions menacées d’inondations.

Il est à noter que le plus grand volume de déchets enlevés, dans le cadre de cette campagne, se trouve au niveau des oueds de la commune d’Aïn Sefra, à travers Oued Mouilah, Brij et les zones de Sidi Boudjemâa et Haï 17 octobre, les zones les plus menacées d’inondations en raison du jet anarchique des déchets et des résidus des constructions, qui bloquent les cours des oueds.

De son côté, l’antenne de wilaya de l’office national d’assainissement a mobilisé plusieurs équipes d’intervention au niveau des cités et des rues des villes de Mecheria, Nâama, Aïn Sefra, El-Bayoud et Makmen Ben Amar pour le curage des avaloirs et des canalisations d’assainissement des eaux usées.

Il est à rappeler que les cours d’eau de plusieurs oueds, qui représentaient un danger pour les habitants, notamment dans la daïra d’Aïn Sefra, ont été aménagés, c es dernières années, dans le cadre des programmes sectoriels et des plans de développement communaux.