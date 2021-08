Une superficie de 30.000 hectares sera réservée à la culture du colza durant la prochaine saison agricole 2021/2022 après le succès de la première expérience la saison passée, a affirmé mardi le directeur général de l’Institut technique des grandes cultures (ITGC), Mohamed El-Hadi Sakhri.

Cet objectif ainsi fixé pour la filière pour la prochaine saison est "réalisable au regard des grandes potentialités dont dispose l’Algérie en termes de terres agricoles et adhésion des agriculteurs à ce programme", a précisé le même responsable à l’APS en marge d'une rencontre régionale au profit des acteurs de cette filière dans cinq (5) wilayas de l’Est tenue à l’institut de technologie moyen agricole spécialisé.

Le même responsable a relevé que l’Algérie a réussi au titre de la première expérience de cette culture menée la saison agricole passée à fournir plus de 2.300 quintaux de semences permettant la culture en colza de plus de 40.000 hectares à la prochaine saison, ajoutant que le ministère de l’Agriculture et du Développement Rural a prévu dans le cadre de la feuille de route du secteur 2020/2024 des me sures multiples pour assurer la réussite du programme de développement de cette filière. Le même cadre a assuré que le ministère de tutelle planche sur la mise en place d’un plan d’incitation des agriculteurs à s’intégrer davantage à cette filière à la prochaine saison incluant la révision du prix du quintal fixé la saison passée à 7.300 DA en l’augmentant de 2.000 DA.

Les autorités supérieures du pays ont également prévu de créer une unité spécialisée dans la transformation du colza dans "les plus proches délais possibles" qui traitera toutes les quantités produites, a-t-il ajouté assurant que les agriculteurs n’ont trouvé aucune difficulté à livrer leurs récolte en vertu d’une convention de partenariat avec un opérateur privé.

Le ministère de l’Agriculture a tracé des objectifs pour chaque wilaya, a ajouté le même cadre qui a précisé qu’une superficie de 2000 hectares a été ainsi prévue pour la culture du colza dans chacune des wilayas de Guelma, Annaba et d’El Tarf contre 1.500 hectares pour Souk Ahras et 1000 hectares pour Skikda. Le directeur de l’ITGC a invité les fermes pilotes "en tant qu’instruments de l’Etat" à s’impliquer plus efficacement dans ce programme et des divers programmes publics des cultures stratégiques en vue de parvenir à l’autosuffisance, assurer la sécurité alimenta ire nationale et réduire la facture des importations.

Selon la même source, l’expérience de la saison dernière qui constitue "une sorte de prise de contact avec la filière" a été couronnée de "grands résultats" qui ont encouragé les adhérents à ce programme à continuer à relever le défi.

Ainsi, 3.500 hectares (contre 3.000 hectares initialement prévus) ont été consacrés au colza dans 29 wilayas permettant la production de 14.000 quintaux destinés à la transformation.

Cette rencontre régionale a regroupé des agriculteurs, des producteurs de semences et des représentants des directions des services agricoles des wilayas de Guelma, Annaba, Skikda, El Tarf et de Souk Ahras et a été consacrée aux préoccupations relatives à la maitrise des pratiques techniques de cette culture nouvelle et ses perspectives de développement en Algérie.