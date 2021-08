Les films lauréats du Prix du président de la République pour les jeunes créateurs "Ali Maachi" (éditions 2020-2021) seront projetés virtuellement à partir de la semaine prochaine via la page Facebook du Centre algérien du développement du cinéma (CADC), ont annoncé, mardi, les organisateurs.

Au programme de cette projection intitulée "Ciné Maachi", figurent les trois films lauréats de l'édition 2020 dans la catégorie Cinéma et Audiovisuel, à savoir le film Rahim, du réalisateur Bachir Messaoudi (lauréat du premier prix), "Djamila au temps du Hirak" de Abderrahmabe Harrat (deuxième prix) et "Kayen Wela Makach" de Abdellah Kada (troisième prix), précise un communiqué publié sur la page Facebook du CADC.

D'autres films lauréats de l'édition 2021 sont également au rendez-vous. Il s'agit du film "Bridge" de Mohamed Tahar Boukaf (premier prix), "le monde comme je le vois" de Rachid Belhanfi (troisième prix) ainsi que le film lauréat du troisième prix de Youcef Salah Eddine intitulé "The Final Word". Institué en 2006, le prix du président de la République pour les jeunes créateurs "Ali Maachi " est ouvert aux créations dans les domaines de la littérature (roman, poésie, textes dramaturgiques), la musique, le cinéma, l'audiovisuel, la danse et la chorégraphie et les arts plastiques.