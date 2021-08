L'empereur du Japon Naruhito a officiellement déclaré ouverts les Jeux paralympiques de Tokyo (24 août - 5 septembre) mardi lors de la cérémonie d'ouverture au Stade national, 16 jours après la clôture des JO. "Je déclare ouverts les Jeux paralympiques de Tokyo 2020", a énoncé l'empereur Naruhito dans la tribune officielle du stade, privé de spectateurs en raison du huis clos généralisé décrété face à la cinquième vague de Covid-19 frappant le Japon. Seuls quelques officiels et les médias ont assisté au spectacle puis au défilé des délégations, dont celle de l'Algérie. 539 médailles d'or vont se disputer entre 4.400 para-athlètes, parmi lesquels quelques stars comme le sauteur en longueur allemand Markus Rehm, surnommé "Blade Jumper" en raison de sa lame de prothèse en carbone. "Je n'arrive pas à croire que nous y sommes enfin. Beaucoup doutaient que ce jour arrive, beaucoup pensaient que c'était impossible, mais grâce aux efforts de beaucoup, l'événement sportif doté de la plus grande force de changement sur la planète est sur le point de commencer", s'est réjoui le préside nt du Comité paralympique international (CIP) Andrew Parsons sur scène mardi. L'espérance aussi de voir le retour du sport dans l'actualité surtout sanitaire du Japon, qui aligne une équipe record de 254 para-athlètes. La plus fournie devant celle de la Chine qui domine le tableau des médailles à chaque édition depuis 2004. En fin de soirée, le drapeau paralympique a fait son entrée dans le stade national porté par des travailleurs essentiels durant la pandémie. La cérémonie, au thème annoncé "Nous avons des ailes", avait recréé un aéroport dans le Stade national pour les besoins de son histoire: un avion à une seule aile, interprété par une adolescente de 13 ans en fauteuil roulant, finissant par trouver les airs. Au cours de rendez-vous olympique, l'Algérie sera représentée par 60 athlètes dans 5 disciplines : l'athlétisme, le handi-basket, le goal-ball, powerlifting, et le judo. Pour rappel, l'Algérie avait décroché un total de 16 médailles lors des derniers jeux paralympiques 2016 à Rio : 4 or, 5 argent, et 7 bronze.