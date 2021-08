L'anémie est définie par la diminution anormale des globules rouges ; elle est quasi universellement attribuée au manque de fer, alors que ce n'est pas le seul facteur. Certaines anémies reviennent ainsi très régulièrement, dès que la supplémentation en fer s'arrête. Seul moyen d'y mettre fin : rechercher la cause.

L'anémie entrainant une mauvaise oxygénation des tissus, les premiers symptômes sont souvent une fatigue associée à un essoufflement rapide et disproportionné à l'effort. Ces symptômes sont également aggravés en altitude. L'immunité peut être aussi être fragilisée rendant l'organisme plus vulnérable aux infections.

Des malaises déclenchés en se levant ou en restant longtemps debout peuvent aussi être des signes d'alertes. Enfin, le visage est souvent (mais pas systématiquement) pâle, voire décoloré, les pieds et mains systématiquement froids.

Des analyses pour y voir plus clair

En cas de doute, la prise de sang permet de révéler l'anémie quand le taux d'hémoglobine est inférieur à 120 g/l chez la femme, 130 g/l chez l'homme. Attention chez la femme enceinte, les normes sont différentes : on ne peut parler d'anémie qu'au-dessous de 105 g/l.

En cas d'anémie, il peut être intéressant de faire doser le volume globulaire moyen (VGM) : s'il est diminué, il s'agit probablement d'une carence en fer, mais s'il est augmenté il s'agit plutôt d'une carence en vitamines B9 et/ou B12, elles aussi responsables d'anémie.

Le dosage de la ferritine est aussi un indice complémentaire pour évaluer une carence en fer. Si c'est le cas elle est en dessous de 25μg/l, 50μg/l pour une femme ménopausée ou un homme. A noter que cependant, la ferritine est en hausse en cas de dysbiose (déséquilibre) intestinale : c'est en effet une protéine inflammatoire, dont le taux augmente en présence d'inflammation. Mais elle sera également augmentée s'il y a surcharge en fer, une atteinte hépatique ou une hémochromatose.

L'anémie peut être également un indice et/ou une conséquence d'une dysbiose intestinale, voire un symptôme de la maladie cœliaque (l'allergie au gluten). D'où l'intérêt d'en rechercher la cause avant une supplémentation systématique...

L'anémie peut avoir plusieurs causes

Si y a réellement carence en fer, chez une femme, des règles hémorragiques sont évidemment la première cause à rechercher. Des hémorragies accidentelles, ou consécutives à une opération sont aussi responsables d'une perte accrue de fer. Les périodes de grossesses et d'allaitement sont également consommatrices de fer.

Mais beaucoup plus fréquemment qu'on ne l'imagine, l'anémie peut être due à une carence en vitamines B9ou de vitamine B12 ; ces vitamines sont toutes deux nécessaires à la formation des globules rouges. Leur carence entraîne donc anémie, mais aussi fatigue, troubles du sommeil et de la mémoire, déprime, troubles digestifs.

Un régime alimentaire déséquilibré, voire carencé, et une mauvaise absorption intestinale sont souvent les premiers responsables. Le fer est normalement absorbé au niveau de l'intestin. Si la muqueuse intestinale est enflammée, les oligo éléments et vitamines ne seront plus assimilés par l'organisme.

Une parasitose peut également modifier l'absorption. Si l'anémie apparait après plusieurs mois ou années d'inflammation intestinale ou après un changement de mode alimentaire, elle n'est que la partie émergée de l'iceberg : elle ne sera résolue durablement qu'en rétablissant le terrain.

Les solutions anti-carence en fer

Des mesures nutritionnelles sont à mettre en place pour augmenter les apports alimentaires : cacao, foie, viande, vin rouge, légumineuses, œufs, huîtres, palourdes, fruits secs, spiruline, épinards, persil, cresson, sésame ... sont riches en fer.

Le fer présent dans la viande et les produits animaux est beaucoup plus assimilable pour l'organisme que le fer présent dans les végétaux : il s'agit de fer héminique, absorbé à hauteur de 20 à 25% . Dans les végétaux, il s'agit de fer sous forme non héminique, assimilé seulement à hauteur de 3 à 5 %.

A noter que le le thé limite l'absorption du fer, tout comme le cuivre et le zinc qui utilisent les mêmes transporteurs pour passer la barrière intestinale. Le café ne fait pas bon ménage non plus avec le fer, ainsi que les légumineuses et les céréales complètes.

Trois conseils de base

Si une complémentation est nécessaire, préférez du fer d'origine naturelle : sous forme d'ampoules d'oligothérapie, ou par un apport en lithothérapie grâce au remède Hématite D8. L'hématite est une roche composée d'oxyde ferrique à 70% et de fer à 30%. Elle est indiquée en cas d'anémie, de fatigue, d'hypotension... La version sans alcool est même utilisable par les femmes enceintes.

Une supplémentation en vitamines B d'origine naturelle sera une supplémentation presque obligatoire, accompagnée de pré-et probiotiques.

Enfin l'ortie est depuis toujours traditionnellement associée au traitement de l'anémie : sa richesse en minéraux, notamment silice et fer, sa concentration en chlorophylle aussi, en font l'alliée de choix... pour une santé de fer !