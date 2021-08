Le ministre de la jeunesse et des sports (MJS) Abderrazak Sebgag, va donner mercredi à la salle Harcha-Hacène (Alger), le coup d'envoi de la campagne de vaccination contre le Covid-19, au profit des joueurs, entraîneurs et staffs techniques des clubs de la Ligue 1 professionnelle de football, en vue de la saison 2021-2022, dont le début est fixé au 23 octobre, a annoncé le département ministériel, mardi dans un communiqué.

La première phase de vaccination concernera mercredi quatre clubs de la capitale : MC Alger, CR Belouizdad, Paradou AC, et NA Husseïn-Dey, alors que les autres clubs de l'élite recevront leur première dose au niveau de la direction de la jeunesse et des sports (DJS) de leurs wilayas respectives, précise la même source.

La vaccination concernera également les staffs médicaux et dirigeants des clubs concernés.

Le MJS a annoncé lundi soir dans un communiqué que la vaccination contre la Covid-19 sera "obligatoire pour l'ensemble des acteurs sportifs algériens, qui seront engagés dans les différentes compétitions nationales et internationales de la saison 20 21-2022".

Le même source a souligné que cette démarche est devenue "incontournable et nécessaire", pour garantir la protection de tous contre la pandémie du Covid-19 et permettre la reprise des entraînements et des compétitions (toutes catégories confondues) dans des conditions sanitaires plus sécurisées.