Le sélectionneur de l'équipe burkinabé de football Kamou Malo, a dévoilé mercredi une liste de 27 joueurs, en vue des deux premiers matchs du 2e tour des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 : le jeudi 2 septembre face au Niger à Marrakech, et le mardi 7 septembre devant l'Algérie, toujours à Marrakech.

Absent lors des deux matchs amicaux contre la Côte d'Ivoire (1-2) et le Maroc (0-1), disputés en juin dernier, le milieu relayeur de Rizespor (Turquie) Bryan Dabo est de retour dans la sélection.

L'attaquant Mohamed Laminé Ouattara (AS Sonabel), l'une des révélations du championnat burkinabé, est également retenu par le sélectionneur des Etalons.

En revanche, le défenseur du Bayer Leverkusen (Allemagne) Edmond Tapsoba, le milieu de terrain du Dynamo Moscou (Russie) Charles Kaboré, le milieu de terrain du RS Berkane (Maroc) Alain Traoré, et l'attaquant d'Aston Villa (Angleterre) Bertrand Traoré, n'ont pas été retenus pour diverses raisons.

Prévues initialement en juin dernier, les deux premières journées du 2e tour des éliminatoi res du Mondial 2022 au Qatar, ont été reportées à septembre, en raison de la situation sanitaire liée au Covid-19.



Voici par ailleurs la liste des 27 joueurs :

Gardiens de buts : Koffi Kouakou (Chareleroi/ Belgique), Babayouré Sawadogo (AS Douanes/ Sénégal), Soufiane Ouédraogo (USFA/ Burkina Faso), Ben Idriss Traoré (AS Sonabel/ Burkina Faso)

Défenseurs : Issoufou Dayo (RS Berkane/ Maroc), Steev Yago (Aris Limassol/ Chypre), Soumaila Ouattara (Raja Casablanca/ Maroc), Issa Kaboré (Troyes/ France) Oula Abbas Traoré (Horoya AC/ Guinée), Hermann Nikiéma (Salitas/ Burkina Faso), Mohamed Ouattara (WA Casablanca/ Maroc), Patrick Mao (Hassania Agadir/ Maroc)

Milieux : Saidou Simporé (Al-Masry SC/ Egypte), Dramane Nikiéma (Horoya AC/ Guinée), Ismahila Ouédraogo (AS Douanes/ Sénégal), Gustavo Sangaré (Quevilly-Rouen/ France), Blati Touré (Vitoria Sport Clube/ Sénégal), Adama Guira (Racing Rioja/ Espagne), Bryan Dabo (Rizespor/ Turquie)

Attaquants : Zakaria Sanogo (FC Ararat/ Arménie), Cyrille Bayata (RC Lens/ France), Hassane Bandé (NK Istra 1961/ Croatie), Abdoul Fessal Tapsoba (Standard de Liège/ Belgique), Eric Traoré (Pyramids FC/ Egypte), Lassina Franck Traoré (Sakhtar Donetsk/ Ukraine), Mohamed Konaté (Akhmat Grozny/ Russie), Mohamed Lamine Ouattara (AS Sonabel/ Burkina Faso).