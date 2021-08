Le cycliste algérien Azzedine Lagab fera partie de la formation continentale allemande "Bike-Aid", à l'occasion du Tour cycliste d'Allemagne qui débute jeudi à Stralsund (nord) et s'achève à Nuremberg (sud) dimanche, a appris l'APS de l'intéressé.

Champion d'Algérie en titre et vainqueur du Tour d'Algérie cycliste 2011, Lagab (34 ans) sera sur la liste du départ, en compagnie d'une pléiade de cyclistes de renommée mondiale, à l'image des Britanniques Mark Cavendish et Chris Froome.

D'autres invités de marque ambitionneront de briller sur l'épreuve relancée en 2018, après dix ans de pause, comme Joao Almeida (Deceuninck), récent vainqueur du Tour de Pologne, Emmanuel Buchmann (Bora), John Degenkolb (équipe nationale allemande), Phil Bauhaus (Bahreïn) ou encore Ben O'Connor (AG2R).

Lagab a été champion d'Algérie du contre-la-montre en 2008, 2011, 2012, 2014, 2016, 2018 et 2021 et champion d'Algérie sur route en 2009, 2010, 2012 et 2021. Il a également remporté à plusieurs reprises le titre du champion arabe du contre-la-montre et sur route.

Programme du Tour d'Allemagne:

Jeudi 26

août : 1re étape, Stralsund-Schwerin (191,4 km)

Vendredi 27 août : 2e étape, Sangerhausen-Ilmenau (180,8 km)

Samedi 28 août : 3e étape, Ilmenau-Erlangen (193,9 km)

Dimanche 29 août : 4e étape, Erlangen-Nuremberg (154,4 km).