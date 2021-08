L'équipe algérienne messieurs de goal-ball s'est inclinée face à son homologue japonaise sur le score de (4-13), mi-temps (3-7), mercredi pour le compte de la 1re journée du groupe A qui comprend également le Brésil, la Lituanie et les USA.

L'équipe algérienne, composée des trois titulaires (Samir Belhouchet, Larbi Abdelhalim et Imededdine Ghodmane) a éprouvé d'enorme difficultés face à une jeune sélection japonaise. Devant le manque de cohésion en défense, les protégés de l'entraineur national ont été dominés dès les premières minutes de la rencontre (0-1, 1-3, 2-5 et 3-7 à la pause.

La seconde période de dix minutes n'a pas permis, à l'équipe algérienne de rectifier le tir, laissant le champ libre à son adversaire de creuser l'écart et filler vers une facile et nette victoire (4-13). Un succès qui ouvre les portes des quarts de finale pour le Japon, et met la pression sur l'équipe algérienne qui doit sortir le grand jeu dans les prochains matchs pour espérer passer au second tour.

Dans l'autre match du groupe A, le Brésil, médaillé de bronze des derniers jeux, a ba ttu son homologue de Lituanie, champion paralympique en titre, sur le score de 11-2.

Résultats des matchs du groupe A:

Algérie - Japon (4-13), mi-temps (3-7)

Brésil - Lituanie (11-2), mi-temps (4-1)

USA (exempt)

Prochaine journée: Groupe A: jeudi 26 août:

Jeudi 26 août 2021 :

Algérie - Lituanie

USA - Brésil

Matchs restants:

Vendredi 27 août 2021:

Algérie - Brésil

Japon - USA

Samedi 28 août 2021: Lituanie - Japon

Dimanche 29 août 2021 :

Algérie - USA

Japon - Brésil

Lundi 30 août 2021: USA - Lituanie