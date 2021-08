La vaccination contre la COVID-19 sera "obligatoire pour l'ensemble des acteurs sportifs algériens, qui seront engagés dans les différentes compétitions nationales et internationales de la saison 2021-2022" a annoncé lundi soir le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS). En effet, outre les athlètes, cette compagne de vaccination collective "concernera également les staffs techniques et médicaux, ainsi que les membres dirigeants" a précisé la structure ministérielle dans un communiqué.

Une démarche devenue "incontournable et nécessaire" selon la même source, pour garantir la protection de tous contre la pandémie du nouveau coronavirus, et permettre la reprise des entraînements et des compétitions (toutes catégories confondues) dans des conditions sanitaires plus sécurisées.

Cette opération de vaccination "débutera dans les prochains jours, au niveau de différentes structures sportives du secteur, et sur l'ensemble du territoire national". Les fans des différentes disciplines sportives ne seront pas en reste, puisqu'eux aussi "bénéfici eront d'une compagne de vaccination similaire", pour qu'ils puissent accéder aux stade et différentes enceintes sportives "au moyen de pass-sanitaire" a encore précisé la même source. Le Secrétaire Général du MJS, Nassim Sbia a transmis une copie de ce communiqué aux présidents des différentes fédérations et associations sportives, ainsi qu'aux Directeurs de la jeunesse et des Sports des différentes wilayas.