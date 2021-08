Le Premier ministre, ministres des Finances, Aïmene Benabderrahmane, a décidé de réaménager les horaires de confinement partiel à domicile (de 22h00 à 6h00) dans les wilayas concernées et la levée de la mesure de fermeture des espaces récréatifs et des plages à compter de ce mercredi, dans le cadre du dispositif de gestion de la crise sanitaire liée à la pandémie du Coronavirus (Covid-19), indique mardi un communiqué des services du Premier ministre, dont voici le texte intégral:

"Conformément aux orientations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, le Premier ministre, ministre des Finances, M. Aïmene Benabderrahmane, a décidé les mesures suivantes :

- Le réaménagement des horaires de confinement partiel à domicile de vingt-deux (22) heures jusqu’au lendemain à six (6) heures du matin, applicables dans les wilayas concernées. - La levée de la mesure de fermeture des espaces récréatifs de loisirs et de détente, des lieux de plaisance et les plages, avec le maintien des strictes mesures de prévention.

- Ces mesures prennent effet à compter du mercredi 25 août 2021.

Le gouvernement rappelle le risque important de circulation du virus, lié au variant Delta, et invite à ce titre les citoyens à poursuivre, de manière rigoureuse, le respect des gestes barrières et des différents protocoles sanitaires adoptés par le comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du Coronavirus (COVID-19) et dédiés aux différentes activités économiques, commerciales et sociales".