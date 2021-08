Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, a indiqué lundi que les rencontres bilatérales entre l'Algérie et la Tunisie permettaient une plus grande coordination de nature à faire entendre la voix des deux pays.

Dans une déclaration au terme de l'audience que lui a accordée le président tunisien, Kaïs Saïed, à qui il a remis un message écrit du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, M. Lamamra a précisé que les rencontres tenues dans le cadre des relations bilatérales entre les deux pays "permettent une plus grande coordination de nature à faire entendre la voix commune de l'Algérie et de la Tunisie, la voix de la sagesse et de la responsabilité et la voix des deux peuples frères qui aspirent à un avenir meilleur pour eux ainsi que pour tous les peuples de la région".

Concernant sa rencontre avec le président tunisien Kaïs Saïed, M. Lamamra a déclaré: "monsieur le président m'a fait part d'idées précieuses et d'informations et d'analyses pointues que je partagerai avec monsieur le président A bdelmadjid Tebboune dès mon retour en Algérie". "Nous avons saisi cette opportunité pour remercier le Président de la solidarité du peuple tunisien frère envers ses frères en Algérie, lors de la tragédie des feux de forêts.

Nous savons que la Tunisie a fait face aux feux avec patience et une forte détermination", a-t-il confié, ajoutant "Nous remercions Allah de s'en être sorti indemnes et nous nous recueillons à la mémoire de nos martyrs, victimes des feux et des actes y afférents".

Pour rappel, le chef de la diplomatie algérienne effectue, ce jour, en qualité d'envoyé spécial du président de la République, une visite de travail en Tunisie, au cours de laquelle il été reçu par le président tunisien Kais Saied, avant de s'entretenir avec son homologue tunisien M. Othman Jerandi.

Les deux ministres ont, à cette occasion "renouvelé leur volonté commune de poursuivre les efforts en vue de consolider et de raffermir davantage les liens stratégiques qu'entretiennent les deux pays et leurs peuples frères".