Une délégation composée de cadres de l'Institut national des études politiques et stratégiques nigérian a entamé, lundi, une visite en Algérie, laquelle s'étalera jusqu'au 4 septembre, a-t-on appris de l'Institut national d'études de stratégie globale (INESG) à Alger.

A son arrivée, la délégation a été accueillie par le Directeur de l'INESG, Abdelaziz Medjahed en compagnie des cadres de l'Institut, ainsi que des représentants du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger.

Composée de 17 cadres supérieurs spécialisées dans les domaines politique, économique, social et militaire, la délégation nigériane effectuera plusieurs activités à caractère scientifique et culturel et visitera plusieurs organismes.

Des visites aux institutions algériennes seront également au programme de la délégation en vue de connaître et de tirer profit de l'expérience algérienne dans différents domaines.

La délégation devrait effectuer une visite au siège de l'INESG à Alger, au cours de laquelle des questions internationales et régionales d'intérêt commun seront soulignées à travers l'organisation de conférences sur "l'approche algérienne dans l'instauration de la paix et de la sécurité au Sahel africain" et "la lutte antiterroriste".

Une intervention au Cercle national de l'Armée devrait être présentée par le Centre africain d'études et de recherches sur le terrorisme (CAERT).

Il sera également question de "la stratégie de la Gendarmerie nationale dans la lutte contre le crime organisé transfrontalier dans la région du Sahel" et de "la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf)".

Un exposé sur la modernisation des postes frontaliers entre l'Algérie et la Mauritanie et un autre sur la ZLECAf et les échanges commerciaux seront présentés à cette occasion.

La délégation nigériane se rendra dans six (6) wilayas (Tipasa, Annaba, Souk Ahras, Laghouat, Oran et Tindouf) où la visite de plusieurs micro-entreprises, startup, coopératives agricoles, complexes et centres de recherche (Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle et Unité de recherche en énergies renouvelables) sont au programme.

La question sahraouie sera également abordée et une visite dans un camp de réfugiés sahraouis est programmée pour les membres de la délégation .