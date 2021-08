Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane a souligné samedi lors d'un conseil du gouvernement qu'il a présidé sur la nécessité de parvenir au rétablissement interne et externes des équilibres financiers de l’Etat ainsi que sur la rationalisation et à l’optimisation de la gestion des finances publiques.

Selon un communiqué des services du Premier ministère, M. Benabderrahmane a insisté lors de cette réunion, qui s'est tenue en visioconférence, sur "la nécessité de parvenir au rétablissement des équilibres financiers interne et externes de l’Etat d’une part et à la rationalisation et à l’optimisation de la gestion des finances publiques d’autre part".

Intervenant suite à la présentation d'un exposé relatif à l’Avant-projet de Loi portant règlement budgétaire pour l’exercice 2019 élaboré par le secteur des Finances, et ce, en prévision de sa présentation lors d’un prochain Conseil des Ministres, M. Benabderrahmane a rappelé également la nécessité d’atteindre l’objectif de couverture des dépenses de fonctionnement par la fiscalité ordinaire à travers l’amélioration du taux recouvrement des impôts et des taxes.

S'agissant du projet de texte examiné, le texte s’inscrit dans le cadre des dispositions de la Constitution ainsi que le la Loi n 84-17 du 07/07/1984 relative aux lois de finances et de l’Ordonnance n 95-20 du 17/07/1995 relative à la cour des Comptes, a ajouté le communiqué.

Ce dispositif législatif consacre ainsi le contrôle de l’exécution des lois de finances par le Parlement et la Cour des comptes.

Par ailleurs, le Gouvernement a entendu une communication présentée par le ministre délégué auprès du Premier Ministre chargé de la Micro-Entreprise sur la situation de la micro-entreprise et les moyens de sa relance.

Selon l'état des lieux relatif à la situation actuelle des micros, petites et moyennes entreprises présenté, il en ressort que ce tissu d'entreprises représente pas moins de 97% du total des entreprises et emploient plus de 56% de la main d’œuvre.

En outre, il a été exposé les réformes engagées ainsi que la feuille de route visant à promouvoir la création des micro-entreprises et d’en améliorer l’écosystème.

A la suite de la présentation, le Premier Ministre a relevé la nécessité d’examiner les voies et moyens de nature à améliorer et à optimiser les différents dispositifs de soutien à la création d’emplois mis en place par l’Etat au niveau de différents secteurs.