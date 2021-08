La compétition militaire internationale cynotechnique "Ami Fidèle 2021", a débuté lundi, par l'épreuve de biathlon individuel au niveau de l'annexe du centre de reproduction et de formation cynotechnique de la gendarmerie nationale de Baînem (Alger) en 1e région militaire, a annoncé le ministère de la défense nationale dans un communiqué.

Cette course a connu la participation de trois (03) équipes féminines, à savoir: l'équipe nationale militaire algérienne, l'équipe russe et l'équipe ouzbek ayant parcouru une distance de 2400m, ainsi que cinq (05) équipes masculines, en l'occurrence, l'équipe nationale militaire, l'équipe russe, l'équipe biélorusse, l'équipe ouzbek et l'équipe vietnamienne ayant parcouru une distance de 3200m.

''Ce premier jour a été marqué par une grande compétitivité entre les équipes participantes, où les membres de notre élite ont fait preuve d'une grande détermination à obtenir des résultats honorables'', a précisé le communiqué. Selon la même source, le biathlon individuel inclut deux haltes pour le tir au fusil en position debout et à plat ventre.