La JS Kabylie effectuera un stage de préparation à Tikjda ou à Mostaganem, à partir du 10 septembre prochain, en vue de la nouvelle saison 2021-2022, dont le coup d'envoi sera donné le 23 octobre, a annoncé le club pensionnaire de la Ligue 1 algérienne de football, lundi sur sa page officielle Facebook. Les nouvelles recrues du club, dont la présentation est prévue à la fin du mois en cours, entameront les entraînements dès le début de septembre prochain, alors que le groupe sera au complet à partir du 10 septembre, précise la même source.

Par ailleurs, le club phare de Djurdjura, a indiqué que la nouvelle recrue, le défenseur central malien Yacouba Doumbia est attendu cette semaine à Tizi-Ouzou.

En revanche, la JSK a enregistré le départ de plusieurs cadres, à l'image du gardien de but Oussama Benbot, qui s'est engagé avec l'USM Alger, ou encore le défenseur central Ahmed Aït Abdeslam, qui est parti rejoindre le champion en titre le CR Belouizdad. Vainqueur de la Coupe de la Ligue aux dépens du NC Magra (2-2, aux t.a.b : 4-1), la JSK prendra part à la pro chaine édition de la Coupe de la Confédération, dont elle est le finaliste malheureux.

Exempte du tour préliminaire, la formation kabyle sera opposée au premier tour, prévu en octobre, au vainqueur de la double confrontation entre l'AS FAR Rabat (Maroc) et Buffles FC (Bénin).

Les "Canaris" se rendront à Alger mardi pour défier le Paradou AC (17h30), dans le cadre de la 38e et dernière journée du championnat.

La JSK disputera samedi prochain le dernier match de la saison 2020-2021, en déplacement face à la JSM Skikda (17h30), en match comptant pour la mise à jour de la 30e journée.