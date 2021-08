La situation épidémiologique a enregistré une "amélioration notable" à Blida, suite au recul du taux d’occupation des lits dans les hôpitaux, et de la hausse du nombre des vaccinés quotidiennement, a affirmé, lundi, le directeur de la santé de la wilaya, Ahmed Djemai. "Une amélioration notable est enregistrée dans la situation épidémiologique.

Le taux d’occupation des lits au niveau des hôpitaux à baissé à 45%, contre 100% durant les semaines écoulées", a indiqué M. Djemai dans une déclaration à la presse, en marge d’une inspection de l’opération de vaccination du personnel du secteur de l’Education au lycée "Moufdi Zakaria" de Boufarik, par le wali Kamel Nouisser, en perspective de la prochaine rentrée scolaire.

Le directeur de la santé, qui a estimé ce fait "positif", a fait cas de 471 malades (du Covid-19) actuellement hospitalisés, contre plus de 800 durant les semaines écoulées, soit la période du pic de la 3eme vague, relevant, également, "une amélioration dans la disponibilité de l’oxygène dans les hôpitaux durant cette dernière semaine".

M. Djemai a, par ailleurs, fait état d’un tau x de 25 à 30% de la population locale, estimée à 1,2 million d’âmes, ciblés par la campagne de vaccination contre la Covid-19, lancée depuis janvier dernier, prévoyant l'"atteinte de l’objectif fixé à la fin de l’année en cours, avec la vaccination de 600.000 à 700.000 citoyens".

A son tour, le wali Kamel Nouisser s’est félicité du "bon déroulement " de l’opération de vaccination du personnel de l’Education nationale.

"La wilaya, qui figure parmi les premières à avoir entamé cette campagne, a enregistré, à ce jour, la vaccination de la moitié du personnel du secteur", selon les explications de la directrice locale de l’Education, Sadjia Ghachi. Elle a signalé la "poursuite de cette opération au niveau de 47 centres de vaccination, en vue de vacciner le reste du personnel avant la prochaine rentrée scolaire", a-t-elle dit.

"Nous comptons beaucoup sur le personnel de l’Education pour relever le taux de vaccination et acquérir une immunité collective, car le secteur compte un nombre important de citoyens, et pourrait constituer une locomotive pour amener et inciter leurs familles et les parents d’élèves à se faire vacciner", a déclaré le wali à l’occasion. Il a, également, lancé un appel aux citoyens en vue de "se rapprocher en masse des centres de vaccination", pour, a-t-il dit, "mettre à pro fit cette période précédant la rentrée sociale pour se faire vacciner en toute tranquillité".

La wilya de Blida dispose d’un stock de plus de 100.000 doses de vaccin anti-Covid-19, selon le directeur local de la santé.