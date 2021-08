Un total de 160.000 personnes a été vacciné contre la Covid-19 dans la wilaya de Constantine, depuis le début de la campagne nationale de vaccination contre la Covid-19, a-t-on appris lundi auprès des services de la wilaya.

En marge d’une cérémonie tenue en l'honneur de deux entreprises économiques locales, initiatrices de dons d’équipements médicaux au profit du secteur de la santé, le wali, Ahmed Abdelhafid Sassi a déclaré à la presse que Constantine compte la vaccination de seulement 160.000 personnes, considérant ce nombre "très ??peu" par rapport aux estimations qui tablaient sur la vaccination de trois fois le nombre enregistré. Le même responsable a fait savoir que la campagne de vaccination a connu l’engouement des citoyens, en particulier au cours des deux premières semaines de juillet dernier, mais cet engouement a diminué en août courant .

Il a par ailleurs indiqué que la vaccination contribuera d’une manière "effective" à réduire la pression enregistrée sur les staffs médicaux. Le wali a souligné l'importance de se faire vacciner avant l'entrée scolaire 2021-2022, afin de protéger les élèves, leurs familles et tous ceux affiliés à la famille de l’éducation du risque d'infection au Covid-19.

Le wali a remercié les deux entreprises économiques "Bifa" et "Bourouag" pour avoir fait don de deux générateurs d'oxygène médical et des concentrateurs au profit des établissements publics hospitaliers d'El-Bir (Constantine) et Didouche Mourad saluant, dans le même contexte, l’élan de solidarité des citoyens et des bienfaiteurs pour l’acquisition d’un générateur d'oxygène médical pour l'hôpital d’E Kharoub.