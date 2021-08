Dix-huit (18) migrants cherchant à rejoindre l'Europe sont morts noyés dans un naufrage

au large de côte ouest de la Libye, selon diverses sources. "Seize migrants parmi lesquels une femme et un enfant ont disparu (dimanche) au large de Zouara, 48 migrants ont survécu", a rapporté lundi sur Twitter l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) citant le décompte de son système de données Missing Migrants Project.

Le dernier bilan fait état de 18 morts et 51 personnes secourues, a indiqué mardi un responsable des gardes-côtes libyens à Zouara. La ville de Zouara est située à 120 kilomètres de la capitale Tripoli, sur la côte ouest de la Libye.

La Libye demeure un important point de passage pour des dizaines de milliers de migrants cherchant chaque année à gagner l'Europe par les côtes italiennes, distantes de quelque 300 km des côtes libyennes.

Selon l'OIM, 20.257 migrants ont été interceptés entre janvier et août et renvoyés vers la Libye.

Le nombre de migrants décédés en mer en tentant de rejoindre l'Europe a plus que doublé cette année, a souligné à la mi-juillet l'OIM.

Près de 970 personnes ont péri en Méditerranée depuis le début de l'année.

Le dernier drame en date est survenu fin juillet, quand une soixantaine de migrants sont morts noyés dans un naufrage au large de la côte ouest.