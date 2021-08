Deux réseaux de trafic de psychotropes ont été neutralisés par les éléments de la brigade de recherche et d’intervention (BRI) de la police judiciaire de la sûreté de wilaya de Chlef, avec la saisie de plus de 2.700 comprimés hallucinogènes, a-t-on appris, lundi, auprès de ce corps sécuritaire.

Dans le cadre de ses missions de lutte contre le trafic de drogues et de psychotropes, la brigade de recherche et d’intervention (BRI) de la police judiciaire a procédé à la neutralisation de deux réseaux spécialisés dans le trafic de psychotropes, avec la saisie de 2.730 comprimés hallucinogènes et à l’arrestation de sept individus, dans deux affaires distinctes, a-t-on appris auprès du chargé de communication de la sûreté de wilaya, le commissaire de police Cherif Angoud.

Le premier réseau a été mis hors d’état de nuire grâce à l’exploitation d’informations faisant état de deux jeunes âgés de 28 et 36 ans écoulant des psychotropes à travers les communes de Chlef.

Les investigations menées par la police ont permis l’arrestation des deux suspects en possession de 2.040 comprimés psychotropes, avec la saisie de deux véhicules utilisés dans le transport et la vente de ces produits prohibés. La 2eme affaire traitée par la police judiciaire a permis l’arrestation de cinq individus, âgés entre 23 et 34 ans, activant dans un réseau local de trafic de psychotropes, avec la saisie en leur possession de 690 comprimés psychotropes, a ajouté le commissaire de police Cherif Angoud.

Après l'achèvement des procédures judiciaires à leur encontre, les suspects ont été présentés devant les parties judiciaires compétentes de Chlef, sous les chefs d’inculpation de "possession, transport et trafic illégal de psychotropes dans le cadre d’un groupe criminel organisé".