Une caravane de solidarité, au profit des éleveurs sinistrés suite aux incendies de la wilaya de Tizi-Ouzou, a été lancée, lundi à partir de Blida, à l’initiative de la Chambre d’agriculture de la wilaya, en collaboration avec les conseils interprofessionnels

des filières céréales et lait et de l’Union nationale des paysans algériens (UNPA). Cette caravane, dont le coup d’envoi a été donné par la wali Kamel Nouisser à partir de la ferme pilote "Chahid Ben Abdelkader" de Mouzaia (ouest de Blida), transporte 2.000 bottes de foin et 400 qx de son de blé chargés sur huit camions poids lourds, a indiqué à la presse le président de la Chambre d’agriculture de la wilaya, Zoubir Djebbar.

Cette initiative est une démarche urgente pour couvrir les besoins exprimés par les éleveurs de Tizi-Ouzou, suite aux énormes incendies qui ont provoqué une pénurie dans les aliments de bétail, a-t-il indiqué.

L'opération, inscrite au titre de la campagne de solidarité lancée par les autorités locales, la société civile et les citoyens de Blida au profit de Tizi-Ouzou et d’un nombre d’autres wilayas affectées par les derniers incendies, sera suivie par d’autres initiatives similaires dans les prochains jours, en vue d’atténuer les séquelles de cette crise, a assuré le même responsable.

M. Djebbar s’est, aussi, félicité de cette "initiative généreuse de la part des paysans de la wilaya, en dépit des conditions climatiques difficiles traversées par l’Algérie, en raison de la sécheresse", a-t-il relevé. Un fait, également, loué par le wali, qui a estimé que cette opération "contribue au renforcement de la cohésion nationale", a-t-il assuré. A noter l’organisation de nombreuses opérations de solidarité par la société civile et les autorités locales, avec la contribution d’opérateurs économiques au profit des populations sinistrées à Tizi-Ouzou, destinataires de centaines de tonnes d’eau minérale, produits alimentaires, médicaments et autres fournitures diverses.