Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab et le ministre de la Transition énergétique et des Energies renouvelables, Benattou Ziane ont présidé, lundi, une réunion sur les projets du Programme national des énergies renouvelables, a indiqué un communiqué du ministère.

La réunion s'est déroulée en présence du président directeur général (Pdg) du Groupe Sonatrach, du Pdg du Groupe Sonelgaz, du président de la Commission de régulation de l'électricité et du gaz (CREG) et des cadres des deux ministères, au cours de laquelle les discussions ont porté sur les projets du Programme national des énergies renouvelables et de la transition énergétique, précise la même source.

Plusieurs dossiers relatifs au Programme national des énergies renouvelables ont été évoqués, notamment ce qui a trait aux projets des énergies renouvelables des Groupes Sonatrach et Sonelgaz, ainsi que les voies et moyens de coordonner les efforts et les capacités pour réaliser le projet de production de 1000 mégawatts dans le contexte des nouvelles directives prises par les pouvoirs publics pour activer ce programme.